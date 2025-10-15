Si possono accendere i termosifoni | al massimo per 14 ore tra le 5 e le 23
Da oggi, 15 ottobre 2025, nel territorio comunale di Verona è ufficialmente consentita l’accensione dei termosifoni. La misura rientra nelle disposizioni nazionali che regolano l’utilizzo degli impianti di riscaldamento durante il periodo invernale, differenziando i criteri a seconda delle zone. 🔗 Leggi su Veronasera.it
