Si possono accendere i termosifoni | al massimo per 14 ore tra le 5 e le 23

15 ott 2025

Da oggi, 15 ottobre 2025, nel territorio comunale di Verona è ufficialmente consentita l’accensione dei termosifoni. La misura rientra nelle disposizioni nazionali che regolano l’utilizzo degli impianti di riscaldamento durante il periodo invernale, differenziando i criteri a seconda delle zone. 🔗 Leggi su Veronasera.it

