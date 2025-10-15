Si gira una canna in Aula | la polemica della consigliera in Piemonte contro le norme sulla cannabis light
Nella Aula del Consiglio regionale del Piemonte la deputata M5s Sarah Disabato, ha portato uno spinello fatto di cannabis light per denunciare "le vessazioni a cui sono sottoposte le imprese della filiera della canapa" a causa dei divieti previsti dal decreto sicurezza, diventato legge lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
