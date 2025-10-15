Si gira una canna in Aula | la polemica della consigliera in Piemonte contro le norme sulla cannabis light

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Aula del Consiglio regionale del Piemonte la deputata M5s Sarah Disabato, ha portato uno spinello fatto di cannabis light per denunciare "le vessazioni a cui sono sottoposte le imprese della filiera della canapa" a causa dei divieti previsti dal decreto sicurezza, diventato legge lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

gira canna aula polemicaDisabato (M5S) si rolla una canna "legale" in Consiglio regionale: "Lavoratori canapa trattati come criminali" [VIDEO] - Protesta della capogruppo pentastellata, che insieme a Cera (AVS) ha portato in aula le voci dei mille operatori ... Scrive targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Gira Canna Aula Polemica