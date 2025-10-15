Si fingono impiegati della banca e si fanno bonificare 20mila euro

Si fingono finti impiegati di banca e agenti delle forze dell'ordine e si fanno bonificare 20mila euro.Vittima della truffa, una donna residente nel Vco, che ha denunciato l'episodio alla polizia, che è riuscita a identificare i truffatori e a recuperare parte della somma sottratta alla vittima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it