Non c’è pace per il Milan e per Massimiliano Allegri. Dopo Saelemaekers, i problemi per Rabiot e Leao, si ferma anche Christian Pulisic, giocatore chiave dei rossoneri in questo inizio di stagione. Nel corso dell’amichevole tra Usa e Australia, l’americano è uscito infatti al 31esimo del primo tempo per un infortunio muscolare. Il ct degli Usa Mauricio Pochettino non è sembrato ottimista: “Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Volerà in Italia, al momento non possiamo dire nulla”. Pulisic era già in dubbio prima della partita per un problemino alla caviglia che non gli ha permesso già di scendere in campo dal primo minuto contro l’Ecuador, nella prima delle due amichevoli disputate dagli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si fa male anche Pulisic: “Ha sentito qualcosa alla coscia”. Ansia in casa Milan