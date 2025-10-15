Si espande la grande distribuzione in città A Tortaia In’s in via Pievan Landi c’è Md

AREZZO Ad Arezzo le cose, sul fronte supermercati, si stanno muovendo. Dopo mesi di lavori, due nuove aperture ridisegnano il panorama della grande distribuzione in città: una a Tortaia, dove rinasce lo storico punto vendita Pam sotto un nuovo marchio, e una in via Pievan Landi, lungo via Romana, dove sta per arrivare per la prima volta il colosso MD. A Tortaia, gli operai dicono che "domani dovrebbe aprire il nuovo supermercato". Guardando dentro, c’è ancora un po’ da fare, ma la struttura è ormai completa. Al posto della vecchia Pam aprirà In’s, marchio che fa comunque parte del Gruppo Pam, attivo dal 1994 con oltre 560 punti vendita in 12 regioni italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

