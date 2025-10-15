Si è spento a soli 20 anni Jacopo Bombardella

Pordenonetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il giovane di Vigonovo ha chiuso gli occhi per l'ultima volta il 14 ottobre al Centro di riferimento oncologico di Aviano. Jacopo, appassionato di karate, da tempo combatteva contro la malattia. Lascia la mamma, il papà, nonni, zii, cugini e tanti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

