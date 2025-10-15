Si candida a sindaco gli elettori votano per il suo cane | Sarà eletto

Gli elettori hanno deciso di votare come sindaco, il cane di uno dei candidati: la risposta del Tar è clamorosa: “Sarà sindaco ” Incredibile, ma vero: nell’Italia delle polemiche politiche, dei contrasti infiniti, delle battaglie ideologiche e che ha visto inasprire il confronto nelle ultime settimane, con scontri verbali, manifestazioni e faccia a faccia duri e pericolosi, si registra una storia assurda: che sembra scritta ed interpretata da un abile drammaturgo: un uomo si è candidato come sindaco del suo paese. Gli elettori, hanno preferito votare il suo cane. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

