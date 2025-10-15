Si candida a sindaco gli elettori votano per il suo cane | Sarà eletto
Gli elettori hanno deciso di votare come sindaco, il cane di uno dei candidati: la risposta del Tar è clamorosa: “Sarà sindaco ” Incredibile, ma vero: nell’Italia delle polemiche politiche, dei contrasti infiniti, delle battaglie ideologiche e che ha visto inasprire il confronto nelle ultime settimane, con scontri verbali, manifestazioni e faccia a faccia duri e pericolosi, si registra una storia assurda: che sembra scritta ed interpretata da un abile drammaturgo: un uomo si è candidato come sindaco del suo paese. Gli elettori, hanno preferito votare il suo cane. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ex sergente e candidato sindaco, ha creato il suo nome ispirandosi a libri, sport e personaggi famosi. Pronunciarlo richiede venti minuti Prendetevi un po’ di tempo… questo è il suo nome completo! - facebook.com Vai su Facebook
Il primo giorno di voto in Toscana per le regionali domenica 12 ottobre 2025 - Le elezioni regionali in Toscana: al voto 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale ... Da fanpage.it
Come ha votato Firenze alle regionali: Giani vola. Le preferenze ai partiti e ai candidati consiglieri - La tornata elettorale in Toscana: Pd primo partito, Fratelli d’Italia staccato di cinque punti. lanazione.it scrive
Elezioni regionali in Toscana, chi sarà il nuovo presidente: sfida tra Giani, Tomasi e Bundu. I risultati in diretta - 14 : Secondo i dati, pubblicati sul sito Eligendo (relativi a 3921 sezioni su 3. corrierediarezzo.it scrive