Si avvicina troppo a un istrice nel giardino di casa e l’animale lo attacca con i suoi aculei | il video è virale ma è generato con l’AI

Un uomo si avvicina troppo, un istrice reagisce con furia, scagliando i suoi aculei in una frazione di secondo. La scena, ripresa in un giardino e diventata virale in poche ore, ha tutti gli elementi per catturare l’attenzione. Ma è proprio la sua perfezione a insospettire gli esperti, che ora lanciano l’allarme: quel video potrebbe essere un falso, un’altra, sofisticata creazione dell ‘intelligenza artificiale. Nel filmato, che ha accumulato milioni di visualizzazioni, si vede un uomo che si avvicina con cautela a un istrice, apparentemente entrato nella sua proprietà. A pochi centimetri di distanza, l’animale si volta di scatto e, in un gesto difensivo fulmineo, drizza e proietta i suoi aculei verso l’uomo, che si ritrae spaventato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si avvicina troppo a un istrice nel giardino di casa e l’animale lo attacca con i suoi aculei: il video è virale, ma è generato con l’AI

