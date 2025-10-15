Si aprono i festeggiamenti per i 200 anni dell' antica stamperia Pascucci
L’antica stamperia Pascucci di Gambettola ha scelto “Romagnola” la tradizionale Fiera della Canapa e dell’artigianato di Gambettola, quest’anno giunta alla sua 20esima edizione, per presentare al pubblico il ricco calendario dei festeggiamenti dei 200 anni della storica sede di Via Verdi che ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
