Si accende Colle del Telegrafo | ultimati i lavori di illuminazione e presto arriveranno i giochi

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Completata l’installazione della nuova illuminazione di Colle del Telegrafo: 27 nuovi lampioni e due impianti di energia elettrica da 20 kilowatt sono stati posizionati nell’area panoramica della città grazie ai fondi pnrr. Ad annunciarlo sono il sindaco Carlo Masci, il vicesindaco Maria Rita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

