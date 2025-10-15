Si accende Colle del Telegrafo | ultimati i lavori di illuminazione e presto arriveranno i giochi
Completata l’installazione della nuova illuminazione di Colle del Telegrafo: 27 nuovi lampioni e due impianti di energia elettrica da 20 kilowatt sono stati posizionati nell’area panoramica della città grazie ai fondi pnrr. Ad annunciarlo sono il sindaco Carlo Masci, il vicesindaco Maria Rita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
