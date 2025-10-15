Short track i convocati dell’Italia per la seconda tappa a Montreal Arianna Fontana assente per infortunio

Arianna Fontana non prenderà parte alla seconda tappa del World Tour di short track, che andrà in scena dal 16 al 19 ottobre sul ghiaccio della Maurice Richard Arena di Montreal (Canada). L’italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi Invernali era caduta la scorsa domenica durante la semifinale dei 500 metri in seguito a un contatto con un’avversaria e non aveva poi preso parte alla finale B su quella distanza e alle prove sui 1500 metri (sempre nell’ambito del World Tour). La FISG ha spiegato l’assenza della valtellinese in terra nordamericana, dove si era disputata anche la prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante: “ Si tratta di uno stop precauzionale, è meglio evitare rischi inutili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short track, i convocati dell’Italia per la seconda tappa a Montreal. Arianna Fontana assente per infortunio

Altri contenuti sullo stesso argomento

SIAMO LIVE! È il momento della MDS Sim Parts Martinsville 300 Lo short track più folle del #CINeSportsSeries è pronto a scatenare il caos! Guarda la diretta ora su @SimRacingLeagueTV https://youtube.com/live/qywtsMO64yA?si=NA96lajtA2yXak - X Vai su X

In due giorni a Montréal: secondo sui 500 metri, primo nei 1.000 e terzo con la staffetta maschile. Era dal 30 ottobre 2021 che un pattinatore azzurro non vinceva un evento individuale. Sale a quota 12 podi personali nel World Tour di short track. ? Pietro - facebook.com Vai su Facebook

Short track, i convocati dell’Italia per Montreal: Sighel e Fontana le stelle azzurre in Canada - La nuova stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo e si comincia subito a fare sul serio con le prime due tappe del World Tour di short ... oasport.it scrive

Short Track: Italia al via dei Mondiali di Rotterdam - Da venerdi' 15 a domenica 17 marzo, l'imponente Ahoy Arena di Rotterdam ospitera' i Campionati mondiali di short track, ultimo e piu' importante appuntamento della stagione. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Mondiali short track: Arianna Fontana torna ed è subito bronzo - La prima e più attesa è arrivata nei 1000 metri femminile, che ha visto il ritorno di Arianna Fontana in una finale con la ... Secondo sport.sky.it