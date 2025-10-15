Shock nei supermercati italiani pesce surgelato richiamato dalla vendita | il motivo Attenzione

Negli ultimi giorni le autorità sanitarie hanno intensificato i controlli sugli alimenti in vendita in diversi punti della grande distribuzione, con l'obiettivo di tutelare la salute dei consumatori. In questo contesto, è stato disposto un nuovo richiamo di un prodotto molto diffuso, a seguito del rilevamento di valori chimici oltre i limiti consentiti dalla legge. Si tratta di un provvedimento precauzionale, ma significativo, che testimonia l'importanza delle verifiche costanti sulla qualità degli alimenti. L'avviso arriva direttamente dal Ministero della Salute, che ha pubblicato sul proprio portale ufficiale l'allerta alimentare invitando chi avesse già acquistato il prodotto a non consumarlo.

