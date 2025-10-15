Sharaa va da Putin e chiede la testa di Assad in cambio delle basi
Arrivato al Cremlino, Ahmed al Sharaa ha stretto la mano a Vladimir Putin.
L'ex leader dei jihadisti siriani, oggi nuovo presidente della Siria al-Sharaa, ricevuto al Cremlino da Putin (in Russia Hts è tuttora una organizz terrorista) Putin gli chiederà la sopravvivenza delle basi russe di Khmeimim e Tartus Al Sharaaa vuole in cambio Ba
A New York, il presidente siriano #Sharaa incontra anche il presidente ucraino #Zelenski. I due leader hanno nemici comuni come la #Russia e l'#Iran.
Presidente Siria Al-Sharaa in visita a Mosca chiede l'estradizione del dittatore Bashar al-Assad - Il presidente ad interim della Siria è arrivato mercoledì in visita nella capitale russa, dove dovrebbe chiedere al Cremlino l'estradizione del dittatore rovesciato Bashar al-