Sgomberata la ex Simi tra Paderno Dugnano e Cormano

Sgomberata la ex “Simi”, tra i territori comunali di Paderno Dugnano e di Cormano. Grazie a un’operazione congiunta di Carabinieri e di Polizia locale delle due città del Nord Milano, con il supporto anche di un elicottero, i militari e gli agenti sono entrati nella grande area dismessa di questa fabbrica. L’intervento è scattato a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

