Sfruttavano i lavoratori migranti | operazione in tutta Italia

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Biella, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo delle province di Torino, Vercelli, Genova, Rovigo, Bologna, Macerata, Napoli, Caserta, Potenza e Cosenza ha dato esecuzione a un provvedimento di perquisizione emesso dalla Procura della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Caporali cinesi sfruttavano anche lavoratori italiani, sei indagati - Sfruttavano in maniera sistematica, nell’azienda da loro gestita, svariati lavoratori, quasi tutti di nazionalità italiana, approfittando del loro stato di bisogno e ricorrendo anche a implicite ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sfruttavano Lavoratori Migranti Operazione