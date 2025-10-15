Sfottò dopo la vittoria rissa in campo tra ricchi tifosi arabi
Il Qatar ha ottenuto una storica qualificazione ai Mondiali dopo aver battuto 2-1 gli Emirati Arabi. A Doha la partita è stata tesa e tirata e a fine gara, i tifosi di casa sono andati a esultare sotto lo spicchio occupato dagli ospiti, che non l'hanno presa bene. ne è nata una rissa furibonda cn botte, spintoni e lancio di oggetti. la polizia ha faticato a contenere i tifosi. Alla fine, sul campo sono rimasti, persi nelle colluttazioni, cellulari, chiavi di auto e ciabatte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alonso accusa, Hamilton lo sfotte: il botta e risposta dopo Gp Singapore Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Lille: gli sfottò sui social dopo i tre rigori sbagliati https://ift.tt/v97tZw8 - X Vai su X