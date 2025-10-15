LA SPEZIA Il Comune taglia il costo della mensa scolastica. La decisione è stata messa nero su bianco nella riunione di giunta di pochi giorni fa. Le nuove tariffe sono state fissate sulla base dall’analisi condotta dai Servizi educativi di Palazzo civico, con la nuova formulazione che prevede l’applicazione di uno sconto percentuale decrescente su tutte le fasce tariffarie agevolate, l’armonizzazione delle stesse elevando la fascia 4 da 12mila a 14mila euro di valore Isee, nonché un intervento sulla tariffa massima al fine di interessare l’intera utenza del servizio. Nel dettaglio, la tariffa piena del pasto passerà da 5,45 a 5,35 euro, e sarà conteggiata per gli utenti residenti che non presentano l’Isee o con l’indicatore uguale o superiore a 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sforbiciata al buono pasto. La mensa costerà meno