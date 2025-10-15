Sfida di colleghi e amici per ricordare Giovanni Milanesi morto a marzo Una partita in memoria di Giò
Una partita dedicata a Giovanni Milanesi. Nei giorni scorsi, presso il polisportivo Treossi di Vecchiazzano, si è giocata la ‘ Partita per Giò ‘, dedicata al tecnico comunale scomparso, a 59 anni, nel marzo scorso. L’evento, organizzato da colleghi ed amici dell’indimenticato Milanesi, anche apprezzato cantante in diversi locali forlivesi, ha consentito la raccolta di fondi devoluti in beneficenza. In campo due squadre chiamate Bologna, con la cui casacca Milanesi aveva giocato in serie B, e Sampdoria, con la quale aveva condiviso lo spogliatoio, nella massima serie, coi gemelli del gol Vialli e Mancini negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
