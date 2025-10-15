Sfascio della sanità | ai privati 42,6 miliardi all’anno
Non si finirà mai di descrivere gli effetti devastanti sulla vita delle persone prodotto dallo sfascio programmato della sanità pubblica in Italia. Né il collegato arricchimento degli imprenditori che fanno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Barone: "Da rapporto Gimbe emerge sanità campana allo sfascio" - facebook.com Vai su Facebook
Ciao conterronei. Magari sul treno per Bologna (tanto, il ministro dei Ritardi ci garantisce una lunga percorrenza) ci raccontiamo perché siamo scappati per curarci e quanto è stato bello non votare o ri-votare per i responsabili dello sfascio, sanitario e non. #el - X Vai su X