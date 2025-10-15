Settimana mondiale dell' allattamento al seno tante iniziative in tre ospedali ciociari
È stato inaugurato questa mattina, presso il piano terra dell'Ospedale "S. Scolastica" di Cassino, il nuovo Baby Pit Stop: uno spazio dedicato e protetto dove i genitori si prenderanno cura dei propri bambini in condizioni di igiene, comfort e riservatezza. In particolare, il Baby Pit Stop offre.
Per la Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno, i Consultori di Colleferro-Valmontone e la Biblioteca di Colleferro hanno organizzato il 9 e 10 ottobre due splendide giornate di letture ad alta voce dedicate a nuovi genitori e bambini. #ASLRoma5
Per tutto il mese di ottobre, in particolare nella Settimana Mondiale dell'Alimentazione, si terranno in Italia moltissimi eventi e iniziative, che offriranno l'opportunità di imparare, interagire e partecipare al movimento globale per la sicurezza e la sostenibilità alim
Settimana mondiale per l'allattamento al seno: le iniziative dell'AslTo3 - Settimana Mondiale dell'Allattamento, che vede quest'anno il Dipartimento Materno Infantile dell'AslTo3 Settimana mondiale per l'allattamento al seno: ...
Settimana mondiale dell'allattamento al seno. Nel potentino ostetriche e pediatri incontrano le neomamme, ecco dove - L' Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) attraverso i Consultori familiari di Potenza, Villa D'Agri, Venosa e Lagonegro, partecipa alla " Settimana mondiale dell'allattamento al seno" promossa dal ...
Per la Settimana mondiale dell'allattamento al seno, un incontro a Barga - Dal 1° al 7 ottobre 2025 si celebra la Settimana mondiale per l'allattamento materno (SAM), iniziativa promossa in Italia dal Movimento ...