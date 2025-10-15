Settecento anni di fede La diocesi festeggia con il cardinale Bassetti

Settecento anni di fede, storia e identità ecclesiastica: Cortona si prepara a celebrare un anniversario che affonda le radici nel cuore del Trecento. Domenica alle ore 18, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, si terrà la celebrazione per il VII centenario della diocesi di Cortona, istituita il 19 giugno 1325 da papa Giovanni XXII con la bolla Vigilis speculatoris. Fu un riconoscimento alla fedeltà dei cortonesi, schierati con i guelfi, mentre la vicina Arezzo, città ghibellina, vedeva la deposizione del suo vescovo Guido Tarlati. La diocesi di Cortona nacque come sede immediatamente soggetta alla Santa Sede, autonoma e fiera, e per quasi sette secoli rappresentò un punto di riferimento religioso e culturale per tutta la Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settecento anni di fede. La diocesi festeggia con il cardinale Bassetti

