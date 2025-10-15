Sestese ottobre di fuoco Che sfida al Castelnuovo
Ottobre di fuoco per le squadre del girone A. Oggi, alle ore 15, scatta il primo turno infrasettimanale, valido per la 6ª giornata. Con l’appuntamento odierno, le formazioni affronteranno ben quattro gare in soli quindici giorni: l’altro turno infrasettimanale si gioca il 29 ottobre, data che segnerà la chiusura del ciclo di andata. La Sestese di Polloni, in questo turbinio di partite, oggi sarà subito di scena sul campo del ’Nardini’ contro il Castelnuovo Garfagnana (dirige Simoncini di Pontedera, coadiuvato da De Fazio e Di Legge di Pisa), avversario abbastanza scorbutico, ma alla portata. I rossoblù del tecnico Polloni, reduci dal pareggio casalingo del ’Torrini’ ottenuto in extremis contro la corazzata Viareggio, da questa trasferta puntano a capitalizzare il massimo risultato per poter risalire in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
