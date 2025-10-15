Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale una giornata celebra i 70 anni

Ferrara si prepara a celebrare un importante anniversario per la sanità locale. Venerdì 17, a partire dalle ore 10.30, presso il Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale avrà luogo la giornata celebrativa in occasione dei 70 anni del Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

