Serie B chi riempie di più lo stadio? L' Avellino domina flop di Empoli e Bari Tutti i dati
Al Partenio si registra la più alta percentuale di riempimento dello stadio, pari all’89,1%. Seguono Palermo e Spezia, la capolista Modena al 50%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
