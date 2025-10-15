Serie B chi riempie di più lo stadio? L' Avellino domina flop di Empoli e Bari Tutti i dati

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Partenio si registra la più alta percentuale di riempimento dello stadio, pari all’89,1%. Seguono Palermo e Spezia, la capolista Modena al 50%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie B, chi riempie di più lo stadio? L'Avellino domina, flop di Empoli e Bari. Tutti i dati

