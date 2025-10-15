Serie A 2025 2026 torna il campionato | le partite e i big match della 7? giornata

La 7? giornata della Serie A 20252026 arriva dopo la sosta delle nazionale, che ha visto l’Italia battere Israele e guadagnarsi così un posto nei playoff verso il Mondiale 2026. Chiusa la parentesi internazionale, il campionato italiano è pronto per riprendere la corsa verso lo Scudetto. LUI.??? #ItaliaIsraele pic.twitter.comjQuilvjCPD — Lega Serie A (@SerieA) October 15, 2025 Le partite di sabato 18 ottobre: il big match. Sabato 18 ottobre si apre con le sfide salvezza tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona, mentre alle 18 tocca ai campioni d’Italia del Napoli, che contro il Torino, allo Stadio Olimpico, vogliono confermare il primo posto in classifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A 2025/2026, torna il campionato: le partite e i big match della 7? giornata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Telesveva. . SERIE B | Bari, Dorval festeggia l'esordio in Nazionale. E sabato torna a Reggio Emilia #bari #sport - facebook.com Vai su Facebook

Nicolò Zaniolo torna al gol in Italia! Eccola la prima gioia per il dell'@Udinese_1896 #UdinesePalermo #CoppaItaliaFrecciarossa - X Vai su X

Zirkzee torna in Serie A e al fantacalcio: pazza idea del Como in vista di gennaio - Zirkzee al Como – Dopo i due pareggi consecutivi contro Cremonese e Atalanta, il Como di Cesc Fàbregas vuole assolutamente tornare alla vittoria e coronare il buon inizio di stagione con una vittoria ... fantamaster.it scrive

Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky dalla 7a alla 22a giornata - La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguir&ag... Da digital-news.it

Campionato maschile Serie A Elite di rugby: Petrarca Rugby vs Hbs Colorno - Torna il grande Rugby a Padova: tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per il Campionato di Rugby Serie A Elite 2025/2026, con la prima partita casalinga. padovaoggi.it scrive