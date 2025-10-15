Sergio Rastrelli nominato Commissario di Fratelli d’Italia per la città di Napoli da Giorgia Meloni

Il senatore di Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli, è stato nominato Commissario di Fratelli d’Italia per la Città di Napoli dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Il politico napoletano ha così commentato l'importante incarico assegnatogli: “Alla antevigilia delle elezioni regionali in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

