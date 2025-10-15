Sergio Nuvoli e i tutori dei minori stranieri | Una figura che aiuta l’integrazione vigilando su tutto il sistema di accoglienza
“Se un minore straniero di cui ero tutore volontario mi ha chiesto dei soldi? È successo una volta su oltre cento ragazzi che ho seguito nel corso di quasi vent’anni. Le spiego: il minore era stato messo per errore in una struttura per adulti e il suo pocket money, 2,5 euro al giorno, lo girava a sua madre in Mali per vivere. Quando hanno capito l’errore e l’hanno spostato, ha perso questo piccolo contributo, era disperato perché sua madre doveva operarsi agli occhi, così l’ho aiutato. Ma è stata, ripeto, l’unica volta”. Sergio Nuvoli, 55 anni, giornalista, tre figli, vive a Cagliari. Fa il tutore dei minori stranieri non accompagnati dal lontano 2007, “dieci anni prima che venisse emanata la legge Zampa del 2017”, spiega, “che prevede una specifica figura del tutore volontario di minori non accompagnati, prima si parlava di solo di tutore legale in base alle norme classiche del codice civile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
