Serata tutta da ridere a Vecchiazzano con lo spettacolo della Cumpagnì dla Zercia
La rassegna dialettale proposta dal teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano prosegue con un nuovo appuntamento. Giovedì 16 ottobre (20.45) la Cumpagnì dla Zercia” presenta “Zibaldon rumagnôl”, anziché “Sera che canzel”, la commedia prevista in cartellone. L'ingresso è di 7 euro. Per informazioni e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato 18 Ottobre – A tutta pista al Showbiz Castello! Una serata tutta da ballare con karaoke, animazione e tanto divertimento DJ Set & Vocalist: Myriam Di Matteo Menù Pizza 15€ ? Menù Cena 20€ Prepara la voce, scalda i passi e vieni a vive - facebook.com Vai su Facebook
Una lunga serata tutta dedicata al Jazz: stasera alle 21, in diretta da Bari, un concerto speciale in occasione della European Jazz Conference, che vedrà 4 gruppi alternarsi sul palco di piazza del Ferrarese. Seguiteci alla radio e su RaiPlay Sound - X Vai su X
Roberto Ciufoli torna in prima serata su RaiDue con “Facci Ridere” accanto a Pino Insegno - Dopo il successo di una lunga tournée teatrale e la brillante conduzione della ventesima edizione di Cortinametraggio, diretta da Maddalena Mayneri, Roberto Ciufoli è pronto a tornare sul piccolo ... Come scrive corrieredellosport.it