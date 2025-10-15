Serata tutta da ridere a Vecchiazzano con lo spettacolo della Cumpagnì dla Zercia

La rassegna dialettale proposta dal teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano prosegue con un nuovo appuntamento. Giovedì 16 ottobre (20.45) la Cumpagnì dla Zercia” presenta “Zibaldon rumagnôl”, anziché “Sera che canzel”, la commedia prevista in cartellone. L'ingresso è di 7 euro. Per informazioni e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

