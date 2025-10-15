Sequestro beni per 1,5 milioni di euro | operazione polizia e Dia anche in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto Otto ordinanze di custodia cautelare e un sequestro preventivo di beni per un milione e mezzo di euro nei confronti di una presunta associazione per delinquere con base operativa a Bologna. Sono le misure dell’operazione ‘Bononia Gate’, in esecuzione all’esito di indagini della polizia, coordinate dalla Dda bolognese e seguite per gli aspetti patrimoniali dalla Dia in Emilia-Romagna, Calabria, Lazio e Campania. Le indagini, avviate nel 2021 e condotte dalla sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco) e dalla squadra mobile di Bologna, accusano un gruppo legato da rapporti personali con ‘ndranghetisti e dedito ai reati di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, evasione, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
