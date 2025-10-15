Sequestrate tre tonnellate e mezzo di riso

I militari del Reparto Carabinieri per la tutela Agroalimentare di Parma, coadiuvati dall’A.U.S.L. di Reggio Emilia, hanno eseguito un controllo presso un deposito alimentare a Campagnola Emilia (RE).L’attività si inserisce nell’ambito di specifici e mirati controlli svolti in ossequio alle linee. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

