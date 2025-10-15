Sequestrate armi e droga nel maxi blitz allo Zen | arrestate tre persone una aveva un rilevatore di microspie

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arresti, denunce, sequestri e multe a raffica. Armi e droga, ma anche un rilevatore di microspie. Hanno trovato di tutto e di più le forze dell'ordine che da stamattina hanno letteralmente rivoltato lo Zen. Al termine del maxi blitz scaturito dopo l'omicidio di Paolo Taormina - condotto da circa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

