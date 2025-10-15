Separazione carriere l’appello ai senatori dall’assemblea internazionale dei giudici | Fermate la riforma farà danni all’Italia
Un appello “ai membri del Senato italiano “, chiamati a dare il via libera definitivo alla separazione delle carriere tra giudici e pm, affinché “respingano l’approvazione della riforma, che non migliorerà il sistema giudiziario italiano ma ostacolerà l’ indipendenza della magistratura, altererà l’equilibrio dei poteri necessario in una democrazia fondata sul principio dello Stato di diritto e danneggerà la reputazione internazionale che la magistratura italiana ha conquistato nel tempo”. A rivolgersi ai parlamentari di palazzo Madama è l’ Associazione internazionale dei magistrati (Iaj), organizzazione che riunisce 92 associazioni nazionali delle toghe, in una risoluzione approvata durante la propria assemblea annuale a Baku, in Azerbaigian, a cui ha partecipato anche una delegazione dell’italiana Anm. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
