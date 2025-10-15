Oggi, con inizio alle 17.30, il Matelica torna in campo per affrontare al "Giovanni Paolo II" il match di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia regionale contro l’Osimana, battuta a domicilio – due settimane fa – col punteggio di 1-0 grazie al gol di Sfasciabasti, al debutto in maglia biancorossa. Il Club e il gruppo ci tengono al passaggio del turno e, forti del risultato dell’andata, proveranno a centrare l’obiettivo. Certo è che la sfida capita nel peggior momento del Matelica da quando è iniziata la stagione. L’allenatore Lorenzo Ciattaglia, infatti, è alle prese con diversi infortuni e non può rischiare di perdere lungo la strada altri giocatori in questo momento indispensabili per l’economia della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Senzatesta ko all'andata. Matelica incerottato. Si pensa al turnover contro l'Osimana