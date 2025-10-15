Senzatesta ko all’andata Matelica incerottato Si pensa al turnover contro l’Osimana
Oggi, con inizio alle 17.30, il Matelica torna in campo per affrontare al "Giovanni Paolo II" il match di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia regionale contro l’Osimana, battuta a domicilio – due settimane fa – col punteggio di 1-0 grazie al gol di Sfasciabasti, al debutto in maglia biancorossa. Il Club e il gruppo ci tengono al passaggio del turno e, forti del risultato dell’andata, proveranno a centrare l’obiettivo. Certo è che la sfida capita nel peggior momento del Matelica da quando è iniziata la stagione. L’allenatore Lorenzo Ciattaglia, infatti, è alle prese con diversi infortuni e non può rischiare di perdere lungo la strada altri giocatori in questo momento indispensabili per l’economia della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
