Senza patente e alla guida di un' auto rubata tenta la fuga a piedi ma viene raggiunto e denunciato

Un giovane è stato denunciato dai Carabinieri di Cesena, accusato di una sfilza di reati: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, ricettazione e guida senza patente. Tutto è nato da un controllo stradale nel corso del quale i militari hanno scoperto che era privo di patente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

