Send Help | E’ uscito il primo trailer e il primo poster del nuovo film di Sam Raimi!

Sam Raimi torna al suo amato mix di horror e commedia nera. La 20th Century Studios ha finalmente svelato il primo trailer e il poster ufficiale di “Send Help”, il suo attesissimo thriller psicologico con tinte da survival horror. Il film, diretto da Raimi (noto per Spider-Man e La Casa ) e interpretato da Rachel McAdams e Dylan O’Brien, arriverà nei cinema statunitensi il 30 gennaio 2026. Naufraghi contro l’ego. “Send Help” si presenta come una “dark comedy” tesa e imprevedibile. La trama ruota attorno a due colleghi, Linda Liddle (McAdams) e Bradley Preston (O’Brien), gli unici sopravvissuti a un incidente aereo che li lascia bloccati su un’ isola deserta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

