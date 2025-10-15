Sempre la stessa musica
Negli ultimi vent'anni le canzoni più popolari hanno seguito una tendenza verso la standardizzazione e la ripetitività. Lo dimostrano i dati di una nuova ricerca.
Sabato 25 ottobre al Living di Maglie celebriamo le meravigliose notti anni 90 dell'Operà e del Malè: "Novanta per una Notte - Malè in Tour". La stessa musica, le stesse emozioni, gli stessi "ragazzini" nottambuli e modaioli di allora, oggi adulti ma giovani dentr
Con Google Pixel, due utenti diversi potranno ascoltare la stessa musica grazie a Bluetooth LE e Auracast - Con questa novità, i vostri smartphone potranno trasmettere l'audio a più cuffie contemporaneamente.
Scuola di musica stessa gestione. Via alle iscrizioni - Confermata anche per il prossimo triennio a Csbno (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo) la gestione della Civica Scuola di Musica di Arese.
Torna il festival 'Sotto lo stesso cielo. La musica che include' - Prosegue il suo percorso di inclusione sociale e valorizzazione delle diversità il festival Sotto lo stesso cielo.