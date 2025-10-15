Sempio spiega perché ha revocato l'incarico a Lovati | Impossibile avere altro tipo di dialogo con lui

Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, spiega per la prima volta perché ha deciso di revocare l'incarico di assisterlo all'avvocato Massimo Lovati: "L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi, è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

(Adnkronos) - Giuseppe Sempio, padre di Andrea, ha voluto spiegare nel corso della puntata di Quarto Grado il significato di alcuni bigliettini, perquisiti nella loro abitazione dagli inquirenti che stanno indagando su un possibile caso di corruzione nei confronti - facebook.com Vai su Facebook

Nei documenti dell’inchiesta si spiega che sui conti di Venditti «non si rilevano anomalie» e che i soldi delle zie di Sempio potrebbero essere stati usati per pagare in nero gli avvocati https://ift.tt/wQaYOTm - X Vai su X

Nei documenti dell'inchiesta si spiega che sui conti di Venditti «non si rilevano anomalie» e che i soldi delle zie di Sempio potrebbero essere stati usati per pagare in nero gli avvocati

Andrea Sempio spiega perché ha revocato l'incarico a Massimo Lovati: «Una decisone presa tutt’altro che a cuor leggero» - Andrea Sempio rompe il silenzio e spiega le ragioni che lo hanno spinto a revocare il mandato ... Secondo leggo.it

Garlasco, tutte le verità dei Sempio. La madre di Andrea: “Lovati? Costava poco. Su Tizzoni ho mentito” - La madre di Andrea Sempio ritratta: "Mai visto Tizzoni passare le carte a mio figlio". Lo riporta affaritaliani.it