Sempio spiega perché ha revocato l'incarico a Lovati | Impossibile avere altro tipo di dialogo con lui

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, spiega per la prima volta perché ha deciso di revocare l'incarico di assisterlo all'avvocato Massimo Lovati: "L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi, è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

sempio spiega perch233 haAndrea Sempio spiega perché ha revocato l'incarico a Massimo Lovati: «Una decisone presa tutt’altro che a cuor leggero» - Andrea Sempio rompe il silenzio e spiega le ragioni che lo hanno spinto a revocare il mandato ... Secondo leggo.it

Garlasco, tutte le verità dei Sempio. La madre di Andrea: “Lovati? Costava poco. Su Tizzoni ho mentito” - La madre di Andrea Sempio ritratta: "Mai visto Tizzoni passare le carte a mio figlio". Lo riporta affaritaliani.it

