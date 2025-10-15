Sembriamo quelli della Casa di Carta | le rapine violente della banda Khalipha

Spavaldi, metodici e superstiziosi. I componenti della banda di rapinatori sgominata dall'operazione “Khalipha” avevano ormai consolidato una strategia d'azione studiata nei minimi particolari che mettevano in atto solo quando la posta in gioco era davvero alta. Le intercettazioni, più che le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it