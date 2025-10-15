Sei pazzo ma sapevi cosa stavi facendo L’amica e socia di Pamela Genini sfoga dolore e rabbia sui social

Milano, 15 ottobre 2025 – "Pazzo? Sì lo sei. Ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo. Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella. Ciao Pam. Non invecchieremo insieme. Tu non invecchierai mai. Ti voglio bene amica mia". Lo scrive in una storia di Instagram Elisa B., che di Pamela Genini era amica e anche socia: insieme avevano creato il brand di moda EPshelux con le loro creazioni di abbigliamento da mare, in particolare costumi da bagno. Un marchio con le loro iniziali. Chi è Pamela Genini, la 29enne uccisa da Gianluca Soncin a Milano: il reality show, l’alta moda e l’agenzia di case di lusso In queste poche righe Elisa si rivolge a Gianluca Soncin, il compagno 52enne dell'amica che stanotte l'ha uccisa brutalmente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

