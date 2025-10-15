Sei panchine parlanti contro bullismo e violenza sulle donne inaugurate a Santarcangelo

Da oggi Santarcangelo ha sei nuove “panchine parlanti”, installate nell’ambito del progetto “Ho a cuore Santarcangelo”, con la partecipazione dei bambini e delle bambine delle scuole primarie Marino della Pasqua (San Bartolo) e Luigi Ricci (San Vito) in collaborazione con l’associazione Rompi il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

