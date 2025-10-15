Seapower al via il progetto per la produzione di energia dalle onde marine

L’energia ricavata dalle onde rappresenta una fonte rinnovabile dalle elevate potenzialità, che potrebbe contribuire al processo di decarbonizzazione e alla transizione verso un’economia più sostenibile. Studi recenti riportano un range di variazione dell’energia teoricamente disponibile dalle onde tra 16.000 TWh e 30.000 TWh per anno. Il consumo mondiale di energia nel 2024 è stato pari a circa 131.400 TWh di cui l’86 per cento proveniva da fonti fossili. Nonostante l’ampia variabilità delle stime, indice della complessità del problema della valutazione della risorsa disponibile, l’energia dal moto ondoso rappresenta una delle possibili soluzioni per affrontare le problematiche energetiche globali, al fine di ridurre in maniera significativa l’uso delle fonti fossili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it