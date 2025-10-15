SEA Prime alla conferenza NBAA-BACE 2025 di Las Vegas
Milano, 15 ottobre 2025 – SEA Prime, primo operatore in Italia e tra i leader europei nella Business & General Aviation con il brand Milano Prime è nuovamente espositore alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), in programma a Las Vegas dal 14 al 16 ottobre 2025. Considerato uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello globale per l’aviazione d’affari, l’evento rappresenta per SEA Prime un’importante occasione per rafforzare la propria presenza internazionale e promuovere i propri servizi. Un anno di crescita . Il 2025 si conferma un anno di crescita: nel primo semestre, SEA Prime ha registrato circa 17mila movimenti, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
ia libera dalla Conferenza di servizi al progetto dell'Azienda multiservizi e d'igiene urbana (Amiu) a Genova per realizzare le prime sei ecoisole interrate per la raccolta dei rifiuti sotterranea in diverse piazze della città, un piano volto alla riqualificazione e ottimi - facebook.com Vai su Facebook
SEA Prime alla conferenza NBAA-BACE 2025 di Las Vegas - Milano, 15 ottobre 2025 – SEA Prime, primo operatore in Italia e tra i leader europei nella Business & General Aviation con il brand Milano Prime è nuovamente espositore alla NBAA Business Aviation ... Lo riporta msn.com
Business aviation, Sea Prime a Las Vegas con le novità per le Olimpiadi invernali - 400 metri quadrati con nuove lounge per l’accoglienza di passeggeri e equipaggi per i g ... msn.com scrive