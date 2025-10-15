SEA Prime alla conferenza NBAA-BACE 2025 di Las Vegas

Quotidiano.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 15 ottobre 2025SEA Prime, primo operatore in Italia e tra i leader europei nella  Business & General Aviation con il brand Milano Prime è nuovamente espositore alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), in programma a Las Vegas dal 14 al 16 ottobre 2025. Considerato uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello globale per l’aviazione d’affari, l’evento rappresenta per SEA Prime un’importante occasione per rafforzare la propria presenza internazionale e promuovere i propri servizi. Un anno di crescita . Il 2025 si conferma un anno di crescita: nel primo semestre, SEA Prime ha registrato circa 17mila movimenti, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sea prime alla conferenza nbaa bace 2025 di las vegas

© Quotidiano.net - SEA Prime alla conferenza NBAA-BACE 2025 di Las Vegas

Contenuti che potrebbero interessarti

sea prime conferenza nbaaSEA Prime alla conferenza NBAA-BACE 2025 di Las Vegas - Milano, 15 ottobre 2025 – SEA Prime, primo operatore in Italia e tra i leader europei nella Business & General Aviation con il brand Milano Prime è nuovamente espositore alla NBAA Business Aviation ... Lo riporta msn.com

sea prime conferenza nbaaBusiness aviation, Sea Prime a Las Vegas con le novità per le Olimpiadi invernali - 400 metri quadrati con nuove lounge per l’accoglienza di passeggeri e equipaggi per i g ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sea Prime Conferenza Nbaa