Milano, 15 ottobre 2025 – SEA Prime, primo operatore in Italia e tra i leader europei nella Business & General Aviation con il brand Milano Prime è nuovamente espositore alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), in programma a Las Vegas dal 14 al 16 ottobre 2025. Considerato uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello globale per l’aviazione d’affari, l’evento rappresenta per SEA Prime un’importante occasione per rafforzare la propria presenza internazionale e promuovere i propri servizi. Un anno di crescita . Il 2025 si conferma un anno di crescita: nel primo semestre, SEA Prime ha registrato circa 17mila movimenti, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - SEA Prime alla conferenza NBAA-BACE 2025 di Las Vegas