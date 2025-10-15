Se percepisci questa pensione rischi di perdere tutto | hai due settimane di tempo
Chi percepisce questo tipo di pensione, rischia di perdere tutto. E’ iniziato un vero e proprio conto alla rovescia. Si deciderà tutto nelle prossime due settimane. Il mondo delle pensioni è spesso al centro di polemiche, dibattiti e prese di posizione da parte delle istituzioni e dei contribuenti. Tra dibattiti, guerre interne tra sindacati e rischi sempre più evidenti da parte di una larga fetta dell’attuale forza lavoro, convinta di non riuscire a garantirsi un adeguato piano pensionistico, i contribuenti sono spesso costretti a fare i conti con novità e situazioni da valutare con attenzione: per evitare di incorrere in problemi seri per la riscossione di quanto dovuto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Se percepisci la pensione di invalidità civile, ricorda che al compimento del 67° anno di età si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo. Nessuna domanda, nessun certificato: è un passaggio d’ufficio con regole nuove e importi che possono c - facebook.com Vai su Facebook
Finti invalidi: scatta l’#Arresto per chi percepisce la pensione - https://laleggepertutti.it/749589_finti-invalidi-scatta-larresto-per-chi-percepisce-la-pensione… - #FintiInvalidi #FintoCieco #TruffaInps #TruffaStato - X Vai su X
Rischio perdita pensione: ecco cosa fare entro il 31 ottobre (1 / 2) - Vediamo che cosa bisogna fare entro il 31 ottobre altrimenti si rischia di perdere la pensione nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare e davvero assurdo. Da donna.fidelityhouse.eu
Pensione sospesa, revocata o da restituire: ecco la guida per evitare problemi - Ecco tutti i casi in cui si materializza una pensione sospesa, revocata o da restituire e come fare ad evitarlo. investireoggi.it scrive
Pensione nel part-time: regole e rischi col minimale - time è finalmente più equa: ecco come vengono riconosciuti contributi e diritti anche nei lavori ciclici ... Si legge su msn.com