Se oggi la musica vi sembra tutta uguale non vi sbagliate

Negli ultimi vent'anni le canzoni più popolari hanno seguito una tendenza verso la standardizzazione e la ripetitività. Lo dimostrano i dati di una nuova ricerca.

Shablo: «La musica urban oggi è tutta uguale ed è diventata pop. Spero che si torni alle origini» - Quando ancora il rap non era mainstream, Shablo, al secolo Pablo Miguel Lombroni Capalbo, ha fatto un po' scuola a tutti. Scrive vanityfair.it