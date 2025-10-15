Se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita è il messaggio ricevuto dalla figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga
U n messaggio anonimo, poche righe minacciose: «Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Di’ pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita». È quanto ha ricevuto Jolanda Renga, 21 anni, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda sui social. Jolanda Renga: «Mi dicono “stai attenta” quando esco. Ho ricevuto in regalo lo spray al peperoncino» X Leggi anche › Femminicidi, l’appello social di Jolanda Renga: «Insegnate ai vostri figli che una donna non è una proprietà» Jolanda Renga minacciata. «Venerdì ho ricevuto questo messaggio e mi sono spaventata, perché c’era il nome di mia mamma», ha raccontato Jolanda su Instagram. 🔗 Leggi su Iodonna.it
