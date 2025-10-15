Se Julia Roberts avesse un accessorio portafortuna con buona probabilità sarebbe questo Ecco perché

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I look sfoggiati dall'attrice nei giorni di promozione del suo ultimo film, After the Hunt, avevano tutti una costante fashion. Portafortuna? Puro elemento stilistico? Casualità o meno, non ci stupisce che fosse proprio quell'accessorio il pezzo immancabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Se Julia Roberts avesse un accessorio portafortuna (con buona probabilità) sarebbe questo. Ecco perché

