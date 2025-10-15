Se io qui fossi di Hamas e ci ammazzassero tutti per me vi sembrerebbe normale o accettabile? Malaguti La Stampa risponde alle accuse dei colleghi – L’intervento integrale

Tra a ttacchi alla stampa, come quello di Incoronata Boccia che ha parlato di un giornalismo sulla situazione in Medio Oriente “senza verifica delle fonti”, negando anche il massacro a Gaza, e racconti mistificatori della realtà, come quella di Mario Sechi che ha detto di non aver visto così tanti palestinesi “ dimagriti “, al convegno organizzato al Cnel di qualche giorno fa, una giornata di studio e analisi in occasione dell’anniversario del 7 ottobre, c’è stato un intervento fuori dal coro. Il direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, è intervenuto per difendere la categoria ma anche riportare un equilibrio tra le parti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se io qui fossi di Hamas e ci ammazzassero tutti per me, vi sembrerebbe normale o accettabile?”. Malaguti (La Stampa) risponde alle accuse dei colleghi – L’intervento integrale

