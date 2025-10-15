Scatta l’allarme sul gelato, l’indicazione del Ministero della Salute non lascia dubbi: avvertimento per i consumatori, ecco cosa sta succedendo Con il ritorno del bel tempo e di temperature discretamente calde, per il periodo, molti di noi ne hanno probabilmente approfittato per qualche ultima attività tipica della bella stagione. Come qualche scappatella in spiaggia, oppure. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Se avete questo gelato in casa non mangiatelo, è stato richiamato dal Ministero della Salute