Scuole sicure 2025 26 | 1,5 milioni di euro per contrastare lo spaccio di droga Circolare Ministero Interno
Per l’anno scolastico 202526, il Ministero dell’Interno ha assegnato 1 milione e 500mila euro a sostegno del piano “Scuole Sicure”. L’iniziativa, che coinvolge 50 comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, è mirata a rafforzare le azioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole. L'articolo “Scuole sicure” 202526: 1,5 milioni di euro per contrastare lo spaccio di droga. Circolare Ministero Interno . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
