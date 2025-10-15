Tempo di lettura: 3 minuti Si conferma riferimento sul piano dell’innovazione didattica e dell’educazione interculturale l ’Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella. Anche quest’anno la scuola irpina ha ottenuto il riconoscimento eTwinning School Label 2025-2026. Un riconoscimento che premia l’attenzione costante ai progetti di cooperazione con istituti di tutta Europa, alla formazione del personale docente nel segno dell’internazionalizzazione e alla costruzione attiva dello spazio europeo dell’istruzione all’interno della comunità scolastica. ETwinning rappresenta la più grande community di insegnanti attivi in progetti di collaborazione tra scuole, nata nel 2005 su iniziativa della Comunità Europea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuole e cooperazione europea: nuovo riconoscimento all’Aurigemma