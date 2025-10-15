Scuole e cooperazione europea | nuovo riconoscimento all’Aurigemma
Tempo di lettura: 3 minuti Si conferma riferimento sul piano dell’innovazione didattica e dell’educazione interculturale l ’Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella. Anche quest’anno la scuola irpina ha ottenuto il riconoscimento eTwinning School Label 2025-2026. Un riconoscimento che premia l’attenzione costante ai progetti di cooperazione con istituti di tutta Europa, alla formazione del personale docente nel segno dell’internazionalizzazione e alla costruzione attiva dello spazio europeo dell’istruzione all’interno della comunità scolastica. ETwinning rappresenta la più grande community di insegnanti attivi in progetti di collaborazione tra scuole, nata nel 2005 su iniziativa della Comunità Europea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
COOPERAZIONE, PERSONE E AMBIENTE AL CENTRO DELLA CRESCITA Faenza, 29 settembre 2025 – Gemos – cooperativa specializzata nella ristorazione collettiva e commerciale, attiva nell’erogazione di pasti per scuole, università, strutture sanitarie (o - facebook.com Vai su Facebook
AIFO: Disabilità e Cooperazione allo Sviluppo. Un nuovo progetto europeo - L'Iniziativa Europea per l inclusione delle persone con disabilità nei programmi di Cooperazione allo Sviluppo, avviata per spezzare il circolo vizioso disabilità/povertà Un consorzio di 12 ONG ... Riporta vita.it
Bologna, la gara europea per il nuovo parco della Montagnola: «Meno cemento e più verde, in arrivo 3.000 nuovi alberi» - Rimuovere almeno 3mila metri quadri di cemento, aumentare il verde, rifare l’illuminazione, poi un nuovo accesso con le scuole e il rinnovo degli arredi. Scrive corrieredibologna.corriere.it
Scuola, concorso per raccontare l'Unione Europea - Nell’ambito del Piano di Comunicazione del POR FESR 2007 – 2013, la Regione Campania indice un concorso rivolto alle scuole secondarie di secondo grado che invita gli studenti a cogliere ... Riporta regione.campania.it